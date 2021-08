Una delle possibilità del sorteggio di Conference League in programma oggi potrebbe mettere di fronte la Roma al Trabzonspor degli ex Peres e Gervinho, oltre ad Hamsik. I turchi, per andare avanti, devono battere il Molde. Le altre possibili avversarie sono: SK Rapid Wien-Anorthosis Famagusta FC (la perdente), FC Tobol Kostanay-MŠK Žilina, CD Santa Clara-NK Olimpija Ljubljana, Dinamo Batumi-Sivasspor. Andata il 19 agosto, ritorno il 26. La fase a gironi partirà il 16 settembre.