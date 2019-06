E' ormai solo una questione di tempo, poi Paulo Fonseca sarà anche ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico è pronto a liberarsi dallo Shaktar per fare il grande salto nel calcio italiano, dove si troverà a gestire una piazza complicata come quella giallorossa, reduce da una stagione decisamente sotto tono. Fonseca avrà quindi l'arduo compito di risollevare un ambiente in grande crisi e riportarlo quanto meno nelle prime tre posizioni.



LE PRIME PAROLE - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fonseca avrebbe già parlato agli amici dicendosi pronto per la nuova avventura a Roma. Queste le parole del futuro allenatore giallorosso: ''Sono veramente felice, per fortuna la situazione si sta risolvendo per il meglio. Presto potrà volare a Roma''.