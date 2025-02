Laha comunicato la lista Uefa aggiornata per la seconda fase di Europa League. Si parte giovedì 13 febbraio in trasferta contro il Porto. Nello stadio dove la Roma ha giocato l’ultima partita in Champions sei anni fa. Erano tre i cambi possibili e Ranieri ha deciso di inserire, Rensch e. La scelta del portiere è stata obbligata dopo l’addio di Ryan: servono due estremi difensori nella lista A. Rensch è stato scelto per la sua duttilità. Infatti, l’ex Ajax può giocare sia a destra che a sinistra e all’occorrenza come braccetto. Il danese, invece, è stato scelto essendo il quarto centrale in rosa. Escono dalla lista di settembre Ryan, Hermoso, Le Fée e. Dahl, anche lui ceduto a gennaio, non era presente. Giovedì 13 l’andata in Portogallo, mentre il 20 febbraio è in programma il ritorno. In palio ci sono gli ottavi di Europa League dove i giallorossi potranno affrontare una tra Lazio e Athletic Club.

– Gli unici due nuovi acquisti che non sono stati inseriti sono. Nessuna bocciatura da parte del mister e i due avranno sicuramente spazio in campionato, magari già a partire da domenica. Il francese potrebbe prendere il posto dello squalificato Koné essendo il più vicino a lui per caratteristiche. Mentre l’olandese può far riposare Angeliño sulla sinistra.