l salto nel futuro è a un passo. In settimana, salvo cambi di programma, la Roma annuncerà la partenrship con New Balance. L’addio a Nike dopo sette stagioni e in anticipo rispetto all’accordo decennale firmato nel 2013, si è consumato ormai già da qualche mese. Come riporta Il Tempo, l’accordo con la casa di Boston è stato già definito in ogni suo aspetto e manca ora soltanto l’annuncio che arriverà entro lunedì prossimo.