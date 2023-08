La Roma accoglie gli ultimi colpi di un mercato che potrebbe subire un'accelerazione decisiva proprio nei giorni che precedono l'esordio in campionato contro la Salernitana e, più in generale, infiammare le ultime due settimane di trattative. Con un volo privato proveniente da Parigi, accolti da circa un centinaio di tifosi accorsi all'aeroporto di Ciampino, sono infatti arrivati nella Capitale Leandro Paredes e Renato Sanches.



LE CONDIZIONI - Per il centrocampista argentino, reduce da una deludente stagione con la maglia della Juventus e acquistato a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro, si tratta di un ritorno in giallorosso dopo la precedente esperienza dal 2014 al 2017. Paredes firma un contratto biennale, con opzione per un altro anno legata al numero di presenze. Per il portoghese, campione d'Europa con la sua nazionale nel 2016, si tratta invece della prima avventura in Serie A dopo aver ripetutamente sfiorato il nostro calcio nelle stagioni passate: il Milan, solamente un'estate fa, è stato l'ultimo club italiano in ordine di tempo ad aver provato ad acquistarlo. Il classe '97 arriva in prestito con diritto di riscatto a circa 12 milioni che può convertirsi in obbligo al raggiungimento, anche in questo caso, di un determinato numero di apparizioni con la maglia della Roma.



I due calciatori si trasferiranno ora presso la clinica Villa Stuart per sostenere le tradizionali visite mediche, prima di espletare gli ultimi passaggi formali e diventare a tutti gli effetti nuovi calciatori giallorossi.