Giornata ricca per la Roma giallorossa, che in attesa del closing accoglie il primo rinforzo per la prossima stagione: l'ex Chelsea Pedro è atterrato nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura italiana. Lo spagnolo, reduce dall'intervento alla spalla che lo terrà fermo per 4-6 settimane, ha già firmato il contratto che lo legherà alla Roma per due anni con opzione per il terzo a 3 milioni di euro a stagione: ora le visite mediche, poi l'ufficialità dell'accordo.