La questione tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca sta vivendo giorni di tregua. Che tutto possa tornare rose e fiori è abbastanza improbabile anche perché al bosniaco è stata tolta la fascia da capitano. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il bosniaco è stato uno dei motori del confronto tra lui e il tecnico e ha ammesso di aver sbagliato ma, aggiungendo, l'ha fatto solo per il bene della Roma. L'ex attaccante del City ha poi aggiunto che ora è il momento di rimanere tutti uniti visto che la Roma si gioca un posto in Champions.