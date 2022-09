Josè Mourinho ci ha provato fino all'ultimo a farsi regalare un nuovo difensore centrale anche dal mercato degli svincolati, ma il dg della Roma, Tiago Pinto alla fine ha imposto la sua linea bloccando tutte le proposte fra cui anche quella di Dan Axel Zagadou. L'ex Dortmund è stato proposto a lungo ed era un profilo ideale per completare la difesa.



Mancino, forte fisicamente, con esperienza internazionale, ma purtroppo per lui, anche con richieste di commissioni alte e una condizione atletica troppo lontana dagli standard per essere immediatamente a disposizione del tecnico e con problemi fisici e muscolari pregressi che hanno destato preoccupazioni.