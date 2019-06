La Roma saluta Manolas. Nell’affare entrerà Amadou Diawara, centrocampista classe ’97. Dietro questa scelta discutibile c’è una richiesta mirata, quella di Paulo Fonseca. Come riporta Sky Sport, il tecnico portoghese avrebbe spinto per avere il giocatore dal Napoli. I due si erano infatti incrociati in Champions due anni fa, quando il tecnico era alla guida dello Shakhtar. Un incontro che aveva folgorato Fonseca, letteralmente “innamorato” di questo giovane regista guineano.