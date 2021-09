La Roma - come tutti i club - ha presentato le lista Uefa e Serie A. Nulla di invariato per quanto riguarda la lista per la Conference League mentre per quella del campionato sono stati inseriti anche anche Nzonzi, Fazio e Santon, nonostante siano praticamente fuori rosa. La Roma ha dovuto inserire i giocatori perché tesserati ed erano rimasti slot necessariamente da riempire. E anche per evitare beghe legali eventuali. La loro situazione non cambia: non torneranno nel gruppo di Mourinho. Riccardi è stato inserito come fuori quota per la formazione Primavera allenata da Alberto DeRossi.