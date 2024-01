Roma, ecco perché Friedkin ha esonerato Mourinho

Redazione CM

Un fulmine a cielo coperto. La Roma in crisi ha esonerato José Mourinho. La decisione è stata presa dalla proprietà del club giallorosso. Il presidente Dan Friedkin ha comunicato la decisione direttamente all'allenatore portoghese, che paga il deludente rendimento della squadra, nona in classifica con 29 punti raccolti in 20 giornate di campionato. Frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte con 32 gol fatti e 24 subiti. Senza dimenticare l'eliminazione ai quarti di finale in Coppa Italia con il derby perso contro la Lazio. Risultati considerati non in linea con i costi della rosa, che con 103 milioni di euro lordi all'anno ha il terzo monte ingaggi della Serie A dietro a Juventus e Inter.



RICARICA DDR - La soluzione Daniele De Rossi, gradita anche alla piazza, viene considerata l'ideale per cercare di rimettere in piedi una stagione che ha preso una brutta piega. L'obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions: vincendo l'Europa League o classificandosi al quarto posto in campionato, ora a 5 punti di distanza.