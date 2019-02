Meno tre al derby della Capitale: sabato 2 marzo alle 20.30 la Roma scenderà sul campo dello stadio Olimpico per sfidare la Lazio di Simone Inzaghi nella seconda stracittadina della stagione. Alla vigilia del match, i due tecnici risponderanno alle consuete domande dei cronisti per presentare la gara. L’appuntamento con la conferenza stampa di mister Eusebio Di Francesco è fissata per venerdì primo marzo alle 15 nella sala Champions di Trigoria