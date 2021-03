Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, tra poco più di un mese sarà a disposizione di Paulo Fonseca. Come scrive Il Tempo, la prossima settimana è in programma la visita di controllo con il professor Fink: con esito positivo, si potrà pensare di reintegrarlo in gruppo. L'ultima settimana di aprile può essere quella buona.