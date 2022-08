La Roma è pronta ad accogliere il nuovo rinforzo per il centrocampo. Camara arriverà in prestito dall'Olympiacos ed è atteso per la giornata di domani nella Capitale per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime stagioni. Il classe '97 guineano sarà poi presente all'Olimpico per assister al match tra i suoi nuovi compagni e il Monza di Stroppa.