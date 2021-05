Cresce l’attesa per l’arrivo di José Mourinho a Roma. I tifosi continuano a manifestare il loro entusiasmo per la scelta fatta dai Friedkin. La presentazione avverrà ai primi di giugno: poi il tecnico sarà impegnato in qualità di commentatore all’Europeo. La società sta valutando la possibilità di fare un evento in pompa magna, sperando di poter riportare per l’occasione all’Olimpico qualche centinaia di tifosi.