Si avvicina la sfida al Siviglia in Europa League, in programma giovedì prossimo alle 18.55 in Germania. Il caso di positività riscontrato nella rosa degli spagnoli ha complicato la vigilia degli avversari, ora chiamati ad allenamenti individuali e test ogni due giorni fino a lunedì. La Roma, invece, svolgerà la rifinitura a Trigoria mercoledì per poi raggiungere Duisburg, luogo designato per la sfida ad eliminazione diretta, solo nella serata della vigilia.