L'Odissea sta per terminare. Nicolò Zaniolo è pronto a tornare. Dopo l’infortunio rimediato al ginocchio nello scorso gennaio contro la Juventus all’Olimpico, dopo gli allenamenti individuali e il percorso di recupero seguito a distanza durante la quarantena, il 22 giallorosso è pronto al reinserimento con il resto della squadra. Zaniolo tornerà ad allenarsi in gruppo tra due settimane, dopo il via agli allenamenti collettivi iniziati ieri. Rientro in campo previsto tra 30-40 giorni. Sui social Nicolò mostra tutta la sua gioia per il futuro che verrà, postando su Instagram tre foto sui suoi allenamenti e commentando: “Il duro lavoro paga sempre“. Un'arma in più per Fonseca, e che arma.