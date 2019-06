Ora è ufficiale: Ezequiel Ponce è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca. Lo rende noto il club russo con un tweet sul proprio profilo. Il classe ’97 ha trascorso la passata stagione in prestito all’AEK Atene, che ha deciso poi deciso di non riscattarlo. L’affare sarà strutturato su 3 milioni euro di base versati dai russi, con 3 milioni aggiuntivi di bonus. Oltre a ottenere dalla cessione una plusvalenza di circa 500 mila euro, per il futuro la Roma potrà inoltre beneficiare di un 20% sulla futura rivendita dell’argentino, mentre il 40% sarà destinato a Newell’s, la società da cui i giallorossi lo acquistarono.