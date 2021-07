Nuovi aggiornamenti sul fronte Kluivert. L'olandese sarebbe tornato volentieri al Lipsia, ma Roma e Nizza hanno raggiunto un principio di accordo per il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Ora la palla passa all'attaccante che in questo momento è escluso dalla lista A di Mourinho.