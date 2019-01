Lesione al retto femorale e stop di 3 settimane. Cengiz Under è l'unico a non sorridere dopo la vittoria sul Torino. Il turco è uscito dopo appena 5 minuti per l'ennesimo problema muscolare della squadra giallorossa. L'attaccante salterà le sfide con Atalanta, Fiorentina, Milan e Porto.