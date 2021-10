Mourinho dovrà incrociare le dita per dodici giocatori. In primis i due azzurri Pellegrini e Cristante mentre Zaniolo ha dato forfait per un problema all'adduttore. Altri dieci giocatori che lasceranno Trigoria in questi giorni. Rui Patricio, Mkhitaryan, Vina e Diawara saranno impegnati nelle qualificazioni per i mondiali qatarioti del 2022, mentre Shomurodov partirà per disputare due amichevoli con la maglia dell'Uzbekistan. Zalewski è stato esentato dalla federazione polacca nel rispondere alla convocazione, in seguito al doloroso lutto che ha colpito la famiglia. A chiudere la lista Darboe, Calafiori, Bove e Kumbulla.