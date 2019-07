Due centrocampisti in un colpo solo. Dopo gli arrivi di Pau Lopez, Mancini e Spinazzola, in casa RomaGià ufficializzato l’arrivo di quest’ultimo dal Napoli, mentre il francese si sottoporrà oggi a tutti i controlli di rito prima della firma sul contratto.Dopo le visite,Dopo una lunga trattativa con la Fiorentina e con la concorrenza del Milan, ecco Veretout. Doppio rinforzo in mediana per Fonseca, che ora aspetta i nuovi colpi di mercato.