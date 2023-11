La Roma di Lukaku è già in Champions. Si, non guardate la classifica sappiamo che non è così. Ma da quando Romelu gioca titolare (quindi dalla quarta giornata) i giallorossi hanno ottenuto 16 punti in 8 partite. Appena tre in meno dell’Inter capolista. E non si tratta ovviamente di una casualità visto che Big Rom ha contribuito con 6 reti a risollevare la squadra di Mourinho dopo un inizio choc con Salernitana, Verona e Milan. Il gol da brividi col Lecce ha risollevato lo stesso Lukaku dopo i fischi di San Siro e un mini digiuno di quasi tre partite. Quasi, perché al 95’ Romelu ha segnato una gran rete che ha permesso alla Roma di sorpassare la Lazio e portarsi a -4 dal quarto posto. L’abbraccio dei compagni e il bacio di Mourinho sono la miglior cura per il cuore ferito di Lukaku che ora vede il derby come l’occasione del riscatto completo e della possibile doppia cifra tra campionato e coppe prima della sosta.



IL FUTURO - Con uno sguardo al futuro. Perché il Chelsea intende ancora venderlo a titolo definitivo (42 milioni la cifra decisa) e la Roma, mollato Marcos Leonardo, ci sta pensando seriamente magari grazie alla cessione di Abraham in Premier. Un discorso prematuro ma che verrà affrontato a gennaio quando si delineerà anche il futuro di Mourinho. Nel frattempo Big Rom vuole continuare a segnare e zittire i critici che per mesi lo hanno dipinto come una sorta di mostro.