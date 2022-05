A poco più di un anno dall’annuncio ufficiale come tecnico della Roma, Josè Mourinho è riuscito a portare a casa la Conference League, riuscendo a riportare un trofeo sulla sponda giallorossa della Capitale dopo 14 anni. E' bastato un solo anno allo Special One per interrompere il lungo digiuno con l’obiettivo che ora in quota diventa lo scudetto, competizione che la Roma non vince dal 2000-01. Secondo i betting analyst, riporta Agipronews, la possibilità che il tecnico conquisti il titolo entro la stagione 2024/25 si gioca a 3,50. Un'offerta in calo rispetto a un anno fa, quando lo Special One era appena arrivato nella Capitale e l'impresa era data a 5,00, e che conferma la fiducia dei bookie verso un tecnico che ha già dimostrato più volte di saper infrangere ogni tipo di tabù.