Ha segnato il gol partita, lo stadio è esploso e sono andati tutti, giocatori e allenatore, a esultare sotto la curva. Poi, a fine partita, El Shaarawi è stato intervistato a Dazn. "E' veramente tanto tempo che non vivevo una sensazione del genere, emozione fantastica. Questi sono anche i momenti per il quale vale la pena aspettare, farsi trovare pronti e i momenti felici ci sono per tutti. Oggi è anche la sua millesima panchina, penso sia un'emozione speciale per Mourinho. Siamo contenti e soddisfatti per questa vittoria, ce la godiamo. C'è un'atmosfera magica. I giocatori stanno seguendo quello che dice il mister, è un'emozione che dobbiamo tenere stretti per le prossime partite".