Stephan El Shaarawy, esterno offensivo dello Shanghai Shenhua, parla in diretta su Instagram con Fabio Cannavaro: “Quando è scoppiato il Coronavirus in Cina sono stato ad un passo dal ritorno alla Roma. Mancini, nonostante mi fossi trasferito in Cina, era pronto a chiamarmi perché aveva una grande considerazione di me. Per questo ero entrato in contatto con la Roma e un’altra società. Poi però non ne è stato di nulla”.