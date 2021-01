Resta sempre calda la pista El Shaarawy per la Roma anche se nelle ultime ore pare aver messo la freccia Bernard dell'Everton. Il nome del Faraone resta in alto, così come la Roma è davanti a tutte le altre possibili destinazioni nella testa del calciatore. Il classe ’92 vuole solo tornare a Trigoria, ma spetta ai club trovare un accordo. Il nodo sta ancora nella formula. I giallorossi vorrebbero riprendere El Shaarawy solo in prestito gratuito, una soluzione che non piace allo Shanghai Shenhua, club che detiene il cartellino dell’italoegiziano. Il club cinese vorrebbe almeno 2 milioni per il solo prestito. La via di mezzo può essere la carta del diritto di riscatto.