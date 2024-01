Roma, El Shaarawy: 'C'è delusione tra i tifosi, ma siamo sempre stati uniti'

Stephan El Shaarawy è tra i protagonisti della vittoria per 2-1 della Roma sul Verona, con due assist nelle due reti giallorosse. Intervistato ai microfoni di Dazn, El Shaarawy ha dichiarato:



“C’è stata delusione da parte dei tifosi per il periodo che stiamo vivendo e l’esonero di Mourinho. Oggi però era importante ripartire in questo modo e soprattutto uniti. Mi permetto di dire che noi siamo sempre stati uniti, abbiamo sempre lavorato e siamo scesi in campo sempre per il bene della Roma. È un momento difficile ma dobbiamo ripartire insieme. Tutti quanti vogliamo il bene della Roma e lo abbiamo sempre voluto. Oggi una vittoria importante”.