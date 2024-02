Roma, El Shaarawy: 'De Rossi come un compagno di squadra'

L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy ha dichiarato in un'intervista a StarCasinò Sport: "La finale di Conference League vinta a Tirana è un sogno che si è avverato vincere un trofeo in questa società, con questa maglia. Il giro per Roma e la festa sul pullman con tutta la piazza e la gente che ci applaudiva e gioiva con noi è stato sicuramente il momento più emozionante con la Roma".



DE ROSSI - "Daniele ha sempre mantenuto quello spirito allegro che aveva anche da compagno di squadra".