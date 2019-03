Stephan El Shaarawy e la Roma andranno avanti insieme. Perché la stagione del Faraone è stata più che soddisfacente fin qui: ha ritrovato la Nazionale, segnato con continuità, è diventato pedina preziosa sulla corsia mancina. Promosso a pieni voti da tutta la dirigenza, la Roma è pronta a blindare El Shaarawy per i prossimi cinque anni: il suo contratto attuale scade nel giugno 2020, un accordo per una sola stagione che obbliga la società al dentro o fuori con Stephan per non perderlo nell'estate che verrà.



DECISIONE PRESA - Da mesi la Roma si è convinta sul rinnovo e ha già avviato i dialoghi con l'entourage di El Shaarawy: il Faraone è deciso ad accettare, la cifra si avvicinerà ai 3 milioni di euro a stagione ed è previsto un nuovo incontro a breve col 'nuovo' ds Massara per completare gli accordi, dalle strette di mano alle firme che arriveranno nei prossimi mesi. El Shaarawy e la Roma non si separeranno. Il rinnovo è pronto, con buona pace del West Ham che era la squadra più interessata a un blitz per Stephan.