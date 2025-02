Roma, El Shaarawy: "Il rinnovo? C'è un'opzione di rinnovo automatico"

Getty Images

, attaccante della, si racconta nel corso di un'intervista ai microfoni di Sportmediaset, a cura di Marialuisa Jacobelli."Sì, diciamo che è stato un inizio un po' complicato, un po' difficile, dipeso da diversi fattori. In primis comunque una responsabilità oggettiva di noi calciatori perché sicuramente dovevamo fare qualcosa in più. Però sicuramente adesso con il mister Ranieri abbiamo trovato la strada giusta per poter risalire e ripartire".

Sì, scade a giugno, però c'è un'opzione di rinnovo che è legata a delle condizioni che ho quasi raggiunto. Per cui non ci sarebbe bisogno di nessuna proposta. Per adesso c'è questa opzione di rinnovo automatico, poi vedremo cosa succederà"Sicuramente ho un'immagine che mi è rimasta impressa: quando abbiamo fatto il giro di Roma con il pullman scoperto. Io insieme ai miei compagni che alzavamo la coppa con dietro il Colosseo e tutta la gente sotto di noi a urlare, a festeggiare".