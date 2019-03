Brutte notizie in casa Roma per quanto riguarda Stephan El Shaarawy, rientrato dalla Nazionale per un problema al polpaccio sinistro: come riferisce Sky Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale, l'esterno offensivo non sarà a disposizione per la sfida con il Napoli ed è a forte rischio anche per la Fiorentina.