Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma, parla dopo il ko contro l’Udinese: “Creiamo tanto ma davanti siamo pochi precisi, questo ha fatto la differenza. C'è stato tanto impegno, ma dovevamo concretizzare. Nel primo tempo abbiamo fatto tanto, un gol avrebbe cambiato la partita, dopo il gol preso ci siamo allungati per riprendere la partita, ma non ci siamo riusciti. Ci fa male il fatto di non esser riusciti a segnare. Loro erano molto stretti, era difficile trovare l'uomo tra le linee, quindi il mister chiedeva di spostare il gioco sulle fasce per cercare la superiorità numerica. Poca personalità? È mancata la personalità oggi, ma abbiamo anche cercato diversi spunti. Il mio tiro nel primo tempo poteva cambiare la partita se fosse entrato, di solito quelle conclusioni non le sbaglio. Ripeto, c'è stato impegno, ma è mancato il gol".