L’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Roma-Sampdoria: "Nazionale? Ovviamente dispiace non essere stato chiamato, io che ne ho sempre fatto parte. E’ una maglia a cui tengo tantissimo. Penso che debba parlare il campo. Per un attaccante, per essere chiamati, servono prestazioni, gol e io oggi, credo di averlo fatto. Sono contento di questa partita e non dico niente".



SU DI FRANCESCO E LA MUSICA DELLA CHAMPIONS LEAGUE - "No, non ce l’ha fatta ascoltare, però ci ha detto di ricordarcela. Abbiamo fatto una grande partita, una grande prova, abbiamo tenuto alto il ritmo per tutti i 90 minuti. Abbiamo chiuso la partita per cui abbiamo dato una bella risposta".



SUI TIRI DI COLLO O A GIRO IN ALLENAMENTO - "Giusto ieri in allenamento ne ho fatto uno di collo. E’ sicuramente un aspetto che devo migliorare perché devo variare".