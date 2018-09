L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha parlato ai microfoni dell'emittente, parlando del particolare momento giallorosso e della prossima sfida contro il Frosinone, in onda proprio sulla piattaforma online- Queste le sue parole:



"È stato un inizio inaspettato; dopo quello che abbiamo fatto l’anno scorso nessuno si immaginava una partenza del genere. Dobbiamo analizzare le partite tra di noi, confrontarci quasi più da uomini che da calciatori e assumerci le nostre responsabilità. Il calcio ti dà sempre la possibilità di rimediare e questa settimana con il derby abbiamo il dovere di invertire la rotta. Il mio problema è sempre stata la continuità. Quest’anno è fondamentale per me fare bene perché ho l’obiettivo di riprendere la nazionale“