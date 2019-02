Intervistato da DAZN, l'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy ha anticipato così il derby che vedrà i giallorossi affrontare la Lazio nella serata di sabato.



PREPARAZIONE - “Come mi preparo alle partite? Vivo la giornata indipendentemente dalla partita che c’è in maniera naturale, così come lo faccio durante la settimana. A volte riesco a dormire e mi viene sonno, a volte guardo qualcosa sul cellulare. C’è la riunione tecnica e poi si parte per lo stadio: ascolto musica, mi guardo qualche video su Youtube, non dei miei gol però (ride, ndr)".



SCARAMANZIA - "Se sono scaramantico? Ogni giocatore ha i suoi riti, io ne ho tantissimi, devo dirlo: faccio tante cose mie, anche durante la giornata. Ascolto sempre una canzone: "Can’t Hold us" di Macklemore, è la mia preferita. Poi arrivo negli spogliatoi, ci carichiamo tra compagni fino ad arrivare all’urlo che facciamo negli spogliatoi per stimolarci a vicenda".



IL RICORDO - "Il mio primo derby? Ero carico, era Lazio-Roma ma sbloccarlo e fare il gol dell’1-0 ed essere sommerso dai compagni e dall’urlo della Sud è stato molto bello".