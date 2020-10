Troppo tardi. Questa è stata la causa del mancato trasferimento in questa sessione di mercato di El Shaarawy alla Roma. Il Faraone già pregustava il ritorno in Italia ma altre questioni legate a Perotti e Smalling hanno impedito che la trattativa andasse in porto. A gennaio però El Shaarawy potrebbe davvero tornare giallorosso. L'attaccante rimarrà in Italia in questi mesi per evitare la lunga quarantena cinese e vorrebbe fare le valigie dallo Shanghai visto che metterebbe a rischio l'Europeo. La Roma resta la prima opzione.



LE CIFRE - Roma e Shanghai si erano quasi accordate per un prestito con diritto di riscatto.E potrebbe essere quella formula (col prestito di 6 mesi ovviamente) per chiudere l'affare. El Shaarawy è disposto a tagliarsi drasticamente lo stipendio accettando un compenso semestrale da 2 milioni.