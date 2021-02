Stephan El Shaarawy stasera contro il Braga farà il suo secondo debutto da titolare con la maglia della Roma. Esattamente 640 giorni fa, ovvero il 26 maggio 2019, scendeva in campo dal primo minuto con i giallorossi per l’ultima volta, prima di fare le valigie per trasferirsi allo Shanghai Shenhua. Il Faraone voleva fare ritorno nella capitale già lo scorso ottobre e ha detto no a Fiorentina e Lazio.