Stephan El Shaarawy, match winner in Roma-Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0: "Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vedi tutto questo? Penso sia una delle emozioni più belle gioire, ho sempre pensato a divertirmi. Il pianto è uno sfogo per tutto il periodo, ma sono davvero felice per questo gol. Le speculazioni? Mi hanno fatto male, lo ho anche detto sui social perché mi sento con la coscienza a posto, mi fa male quando vengono dette cose non vere. Sono felice".



È un gol che significa tanto anche per la squadra.

"È importante, stiamo dando continuità, cosa che non avevamo l'anno scorso, dobbiamo continuare così".