D’inverno e non d’autunno come speravano tutti. Il ritorno diin giallorosso è svanito per mancanza di tempo nell’ultimo giorno di mercato ma non è affatto tramontato in vista di quello invernale come anticipato oggi da Calciomercato.com proprio sulle cifre già stabilite ieri mattina prima dell’intoppo per Perotti che ha rallentato l’affare.Si tratta di unEl Shaarawy aveva già accettato ieri uno stipendio alla “Kluivert” ovvero da. Lo stesso che percepiva l’olandese ceduto al Lipsia. Lo Shanghai risparmierebbe più di 10 milioni di ingaggio e accontenterebbe il giocatore ansioso di tornare in Italia. A meno di nuovi ribaltoni il suo acquisto sarà il primo del mercato di gennaio anche se sullo sfondo si era mossa ancheEl Shaarawy dopo la Nazionale non tornerà in Cina anche per scampare la lunga quarantena. E resterà ad allenarsi a Roma con un suo amico preparatore. Insomma è solo questione di 3 mesi.