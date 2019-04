E' in dubbio con l'Inter a causa di un problema al polpaccio, ma entro fine mese potrebbe brindare al rinnovo con la Roma. ​El Shaarawy sta per rinnovare fino al 2024 in una stagione, almeno per lui, esaltatante con 9 gol e 5 assist fin qui. La Roma sembra pronta a convocare il suo agente per il rinnovo. L'attuale contratto scade nel 2020, probabile il prolungamento fino al 2024 a cifre leggermente rialzate: 2 milioni a stagione. D’altronde, i numeri gli danno ragione: in tre anni di Roma - con tre allenatori diversi - l’ex milanista ha segnato 38 gol e fornito 26 assist in 133 partite. La sua maglia poi è tra le più vendute, il suo nome uno dei più spendibili all’estero e sui social (solo su Instagram ha 3.7 milioni di follower, 1.3 in più della Roma) e anche questo per il club conta parecchio.