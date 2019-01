Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma, decisivo nel 3-2 al Torino, parla a Roma Tv: "Sono felice di essere tornato con un gol. Vittoria importante e sofferta, la meritavamo dopo il primo tempo fatto. La volevamo tantissimo. Dispiace per i due gol presi, abbiamo sempre cercato il terzo. Siamo stati bravi poi a tenere bene dopo il mio gol. Il Torino non molla mai, fuori casa non aveva ancora perso. Hanno giocatori di qualità, non era facile batterli. Quando ci hanno rimontato non siamo stati bravi ad avere il palleggio giusto commettendo qualche errore di troppo, quando giochi contro squadre come il Torino sono errori che paghi. La reazione avuta dopo il 3-2 però è stata importante. Non era facile oggi perché sono entrato senza riscaldamento, non avevo neanche i 90' nelle gambe. Non è stato semplice ma con il gol diventa tutto più facile, prendi fiducia. Ora però non dobbiamo rilassarci come fatto in passato, dobbiamo avere equilibrio, vogliamo il 4° posto ma basta perdere una partita per tornare al punto di prima".