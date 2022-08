Ecco le parole di Stephan El Shaarawy, esterno della Roma, a Sky dopo la vittoria sulla Cremonese:



"Abbiamo creato tanto nel primo tempo, potevamo concretizzare ma l'importante era trovare i tre punti. I due gol sono arrivati da un centrocampista e da un difensore in queste due partite, ma l'importante è creare e vincere. Ripartiamo da questi due gol e dalle cose positive: 6 punti e zero reti subite. Ci stringiamo tutti attorno a Wijnaldum, l'abbiamo visto uscire dall'allenamento in lacrime ed è un peccato perché aveva tanta voglia di giocare. È una grande perdita, ma lo aspettiamo e ora vediamo cosa dicono gli esami di Nicolò",



BELOTTI - "Non l'ho sentito, davvero. Però aspettiamo anche lì...".