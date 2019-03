Piove sul bagnato in casa Roma, con Claudio Ranieri costretto a vivere subito una situazione di emergenza in vista della sfida contro l'Empoli. ​Senza Dzeko, Fazio e Kolarov squalificati, lunedì mancheranno anche gli infortunati De Rossi, Pellegrini, Pastore, Under e Manolas. A loro rischia di aggiungersi anche Nicolò Zaniolo, che - come riporta Sky Sport - durante l'allenamento di oggi ha accusato un problema al polpaccio. Nel tardo pomeriggio il giocatore si sottoporrà a una risonanza magnetica a Villa Stuart, che chiarirà l'entità del suo infortunio.