Altra tegola per la difesa giallorossa. Mourinho oltre a Smalling e Llorente perde anche Kumbulla. Per Marash gli esami hanno evidenziato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrale albanese ha chiesto il campo per un problema al ginocchio accusato dopo una caduta. L'ex Verona ha provato a stringere i denti ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto al 14' è entrato Edoardo Bove. Difesa decimata in vista di Monza-Roma di mercoledì. Ad inizio ripresa è uscito anche Belotti per un colpo ricevuto sul petto alla fine del primo tempo. I primi esami hanno evidenziato una frattura alla cartilagine costale.