Roma-Empoli è il posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A con il fischio d'inizio a partire dalle 20.45 di domenica 17 settembre 2023 allo stadio Olimpico. Mourinho è costretto a far svoltare una stagione che, almeno finora, ha visto i giallorossi collezionare un solo punto all'esordio e due sconfitte pesanti contro Verona e Milan. Peggio ha fatto solo Zanetti che ha tre ko in tre partite con la sua squadra e, soprattutto, 0 gol all'attivo. La diretta tv sarà in esclusiva tv su Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn.



LE ULTIME - Mourinho per la prima volta in stagione avrà a disposizione la coppia da sogno Dybala-Lukaku ma non ci saranno, salvo sorprese né capitan Pellegrini, né Mancini. Renato Sanches è in gruppo, ma difficilmente partirà dal 1'. Baldanzi è chiamato a trascinare i suoi con Fazzini e Maleh in vantaggio su Grassi e Bastoni..



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Smalling, Ndicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo.