Roma in campo contro l'Empoli nella gara dell'Olimpico diretta da Maresca. Calciomercato.com vi racconta la moviola.



89' - Gol del pareggio di Krunic. Ma Maresca, su aiuto del Var, va a vedere quanto successo: c'è un tocco di mano di Oberlin, su un rilancio di Juan Jesus, che favorisce Farias e il prosieguo dell'azione toscana che porta al gol. I due erano molto vicini, ma il direttore di gara decide di annullare la rete.



80' - Espulso Florenzi. Secondo giallo per il terzino della Roma che prova a frenare la sua corsa per non fare fallo su Bennacer. Niente da fare, giallo. Eccessivo.



37' - Acquah stende, in scivolata, El Shaarawy: giallo giusto.



13' - Ammonito Cristante: il centrocampista della Roma sgambetta un avversario al limite dell'area.



13 ' - Giallo per Florenzi: il capitano romanista protesta in seguito al gol del pareggio dell'Empoli, il direttore di gara lo ammonisce.