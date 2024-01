Roma, ennesimo infortunio per Renato Sanches: stop di almeno due settimane

Redazione CM

Altro stop per Renato Sanches: il centrocampista della Roma si ferma di nuovo, questa volta per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato durante l’allenamento di ieri. Il portoghese, che finora ha giocato solamente 227 minuti in stagione, saltando 12 partite per problemi fisici, era in procinto di tornare al PSG con la rottura anticipata da parte dei capitolini del prestito annuale.



DUE SETTIMANE DI STOP - Scommessa persa dal direttore sportivo Tiago Pinto, che ha contribuito al suo addio prematuro ai giallorossi: il classe 1997, ex Benfica e Bayern Monaco, ha riportato già quattro infortuni da inizio stagione e questa volta sarà ai box per almeno due settimane.