Uscito ko dalla vittoria di Coppa Italia contro la Virtus Entella, Juan Jesus, difensore della Roma, ha effettuato oggi esami strumentali a Villa Stuart. Unica nota negativa in una serata più che positiva, il brasiliano ex Inter ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio destro.



Tra qualche giorno verranno effetuati nuovi esami per capire come procedere per la riabilitazione, ma questa non è una buona notizia per Eusebio Di Francesco.