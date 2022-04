Sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma che si era infortunato ieri, durante la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt, s'è sottoposto e esami che hanno escluso lesioni.



L'EVOLUZIONE - Per il centrale della Nazionale trauma contusivo al ginocchio destro: Mancini non ci sarà contro la Salernitana, ma già per il match dell'Olimpico di Conference League dovrebbe tornare a disposizione. Nessun problema invece per Tammy Abraham, esclusi problemi muscolari.